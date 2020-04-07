"Мне от нее ничего не нужно!": дочь отказалась от Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова сильно поссорилась с дочерью Полиной. Своими переживаниями знаменитость поделилась с поклонниками.

Несколько недель назад светская львица с дочерью вернулась в Москву из Праги. Как отметила телеведущая, во время поездки они практически не ссорились и "наслаждались обществом друг друга". По возвращении Дана Борисова отправила Полину к свекрови, а сама осталась одна в квартире. Знаменитость объяснила, что пошла на такой шаг, чтобы защитить ребенка от коронавируса.

Однако вместо того, чтобы поблагодарить мать, девочка обиделась на нее и перестала выходить на связь. Тогда Дана Борисова решила сделать Полине сюрприз: телеведущая попросила сотрудников ресторана, который она недавно рекламировала, прислать девочке любимую еду. "Я говорю: "Позвоните Полине, она там сидит у свекрови, ест эти вечные котлеты, предложите ей суши, она обожает суши", – рассказала телеведущая в личном микроблоге.

Сотрудники заведения дозвонились до наследницы светской львицы. Однако Полина заявила, что отказывается от матери. "В итоге позвонили Полине, она через 20 минут отвечает: "Передайте маме, мне от нее ничего не нужно!" Я только не могу понять, за что?", – поделилась переживаниями Дана Борисова. В одночасье телеведущая превратилась в "злейшего врага" собственной дочери.

Расстроенная Дана Борисова обратилась за помощью к поклонникам. Однако пользователи обвинили в происходящем ее саму. По их словам, знаменитость до сих пор не излечилась от своей зависимости. Более того, несколько дней назад в Сети появились фотографии, где светская львица запечатлена в нетрезвом виде в магазине.

Телеведущая тут же поспешила оправдаться. "Чем я, по-вашему, злоупотребляю? Я вчера трезвая зашла в магазин и уронила телефон! Мои родные и друзья знают, что я не употребляю!", – возмутилась Дана Борисова. Она добавила, что если бы появилась в пьяном виде на публике, то давно бы лишилась работы, сообщает Sobesednik.ru.