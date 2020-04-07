Петросян рыдает из-за страшной участи оставленных в зараженном коронавирусом Нью-Йорке детей и внука

По состоянию на 7 апреля в мире подтверждено 1 340 881 заражение коронавирусом. Причем в на первых строчках антирейтинга находятся Соединенные Штаты Америки. Там положение самое тяжелое – зафиксировано в общей сложности 367 004 случая COVID-19. 10 871 человек уже умер...

Президент США предостерег, что в ближайшее время страну ждет самое тяжелое время из-за распространения коронавируса. "К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать", – заявил Дональд Трамп на пресс-конференции.

Дочь известного юмориста Евгения Петросяна Викторина, как говорят друзья, после этих слов боится включать телевизор и без конца пьет успокоительные. Ведь в охваченном сегодня смертельной эпидемией Нью-Йорке уже много десятилетий обитает ее семья – два сына и внук.

В том сам Нью-Йорке, где все медицинские учреждения уже переполнены, а новых больных размещают в полевых госпиталях в парках и в плавучих госпиталях. Том самом Нью-Йорке, где умерших – а их уже почти пять тысяч! – не успевают хоронить... В Законодательном собрании крупнейшего города США даже выступили с инициативой устроить временные захоронения скончавшихся от COVID-19 в городских парках – парламентарий Марк Левин предложил вырыть там несколько траншей, в каждой из которых поместится десять гробов.

Сама Викторина уже несколько недель находится в Москве. Она прилетела в Россию и по делам бизнеса, и чтобы повидаться с новорожденным братиком, который, как сообщила пресса, якобы родился у ее 74-летнего отца с молодой женой.

Уехать к семье в Америку Викторина Петросян сейчас физически не может. Во-первых, закрыты границы. Во-вторых, отменены практически все международные рейсы. В-третьих, в Первопрестольной, слава богу, ситуация не такая тревожная, как в "Большом яблоке" – у нас хватает и мест в больницах, и специалистов, и аппаратов ИВЛ. Да и тест на коронавирус стоит в разы меньше, чем в Штатах. Дочь Петросяна, как говорят знакомые, очень подавлена происходящим, страдает от того, что в эпицентре чумы сегодня находятся ее самые родные люди, и рыдает от невозможности ничем им помочь.