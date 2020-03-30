Правнук и сын будут за одной партой сидеть: подробности появления наследника у Петросяна

Викторина Петросян до сих пор была единственной дочерью Евгения Петросяна. Она родилась в первом браке юмориста. Сейчас он женат уже пятый раз, причем его юная супруга младше дочери Евгения Вагановича – 31 год против почти 55.

СМИ облетела новость о том, что Евгений Петросян снова стал папой. Якобы суррогатная мать в Дубае родила влюбленным мальчика. Пара это радостное известие не комментирует, хотя и не отрицает, поэтому узнавать подробности приходится от друзей Евгения Вагановича.

Один из них рассказал, что, узнав про появление малыша, в Москву из Нью-Йорка экстренно вылетела дочь артиста Викторина Петросян. Правда, живет она не с отцом, его молодой женой и новорожденным братиком, а в одной из квартир бывшей супруги артиста Елены Степаненко. С ней она и решает, как быть в данной щекотливой ситуации.

Дело в том, что Викторина до была единственной законной наследницей миллионов звезды, но теперь придется делиться с молодой женой Евгения Вагановича и их сыном. Положение тревожное!

Тут впору вспомнить фразу из фильма Рязанова "Гараж": "Чего только не бывает в биологии! Мама с дочкой в школе за одной партой сидели. Мамочка, поздравляю! Добилась своего – ухватила богатого, знаменитого..." В случае Петросяна за одной партой, очевидно, будут сидеть его новорожденный ребенок и правнук. Говорят, недавно Евгений Ваганович стал прадедушкой – у одного из его живущих в Америке внуков родился ребенок.

Впрочем, Викторину Петросян больше заботит другое. Ввиду бушующего в мире коронавируса и закрытия границ она не может вылететь в Нью-Йорк, где у нее дом, семья и бизнес.