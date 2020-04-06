"С ума сошла": муж Кудрявцевой в шоке от запустившей себя супруги

Карантин людей, которые живут за городом, выглядит чуть более оптимистично – они могут выходить подышать свежим воздухом. Лера Кудрявцева вместе с близкими часто отдыхает во дворе собственного дома. Накануне ведущая устроила мини-дискотеку.
Пока годовалая дочь веселилась на качелях, 48-летняя звезда эфира отплясывала под зажигательную музыку из 90-х. На кадрах заметно, что женщина перестала следить за собой. Артистка надела ярко-розовые шаровары, красные меховые тапочки и бесформенную куртку болотного цвета.
Лера Кудрявцева в таком виде выполняла странные телодвижения, пытаясь попасть в ритм трека, звучащего на фоне. Даже муж ведущей был в недоумении от супруги. "Дочь, доча, мама с ума сошла, смотри", – говорит за кадром Игорь Макаров.
Напомним, в последнее время внешность звезды НТВ претерпела значительные изменения. В начале года Кудрявцева избавилась от силикона в груди, а затем уменьшила и губы. Ходят слухи, что Лера решила убрать из тела все инородные предметы, так как испугалась за свое здоровье. Возможно, женщина и не решилась бы на изменения, если бы грудной имплант не лопнул, сообщает "Экспресс-газета".
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