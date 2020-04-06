"Ответа ноль": семья не хочет общаться с признавшейся в интиме за деньги Борисовой

Недавно Дана Борисова вела прямой эфир с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Телеведущая рассказала о своем эскортном прошлом, чем удивила общественность. Откровения Даны появились после того, как в Сеть попали видео, на кадрах которого она голая выражает признательность мужу Алены Кравец за прекрасно проведенное время, а также просит у мужчины денег.
Наблюдающие за позором Даны дочь и свекровь, которые живут вместе, не хотят восстанавливать с ней отношения. Телеведущая заваливает сообщениями наследницу, а та не отвечает. Свекровь и вовсе заблокировала Борисову.
"Я Полине отправляла жалостливые фотки, как собака наша болеет. Что вы думаете? Ответа ноль. Ну хоть что-то ответить-то могла!" – возмущается она в беседе с "Московским комсомольцем".
К слову, избегают контактов с Даной и соседи. Правда, причина этому – коронавирус. Телеведущая несколько недель назад общалась с Львом Лещенко на программе. Борисова согласна, что она могла подцепить COVID-19 от народного артиста. К тому же, ее беспокоит сухой кашель и озноб. Сдать тест телеведущей не удалось. Сейчас она продолжает находиться на карантине.
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