"Ответа ноль": семья не хочет общаться с признавшейся в интиме за деньги Борисовой

Дана Борисова вновь на волне популярности "благодаря" слитым в Сеть откровенным видео и шокирующим заявлениям. Телеведущая наворотила столько дел, что с ней по-прежнему не хотят знаться дочь и свекровь. Ее обходят стороной и соседи, но совершенно по другой причине.

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