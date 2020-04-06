В комнате Цискаридзе нашли запрещенные в стране эротические видеозаписи

Николай Цискаридзе начал выезжать на гастроли еще в начале 90-х годов прошлого века. Но чем же занимался прославленный танцор в гостиницах? Об этом стало известно только сейчас.

Про то, что российские артисты в целях экономии драгоценной валюты возили с собой на гастроли еду и кипятильники, знают все – об этом в мемуарах вспоминали и Майя Плисецкая, и Галина Вишневская. "Я же застал не только кипятильники, но и устройство, помогающее бесплатно смотреть эротические каналы", – признался 46-летний Николай Цискаридзе.

Дело в том, что в гостиницах помимо бесплатных общедоступных каналов были и платные каналы для взрослых. Причем там показывали эротику такой степени откровенности, которая в только избавляющейся от целомудрия и пуританства России еще была под запретом.

"Этот проводок с двумя иголочками наши знатоки умудрялись так всунуть, что на ресепшене отеля цена за фильм не шла, счетчик не работал! – рассказал Цискаридзе. – То же самое можно было сделать, подключив телевизор особым образом через чайник".

По признанию знаменитого танцора, у себя в комнате он с коллегами по театру подобным способом порой тоже смотрел "клубничку". "Мы за жизнь боролись! За знание! Нам хотелось посмотреть настоящий порнофильм", – пояснил он в передаче Первого канала "Сегодня вечером" необходимость данного лайфхака.