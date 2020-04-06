Больная раком Клара Новикова осталась без помощи дочери

Клара Новикова столкнулась с тяжелой болезнью. Артистка рассказала, кто оказался рядом в сложный момент, и почему она не могла рассчитывать на дочь.

Клара Новикова долго молчала о тяжелом заболевании. Однако в какой-то момент популярная артистка поняла, что следует рассказать свою историю – это поможет людям с аналогичным диагнозом.

Более 20 лет назад Новикова оказалась на хирургическом столе. У нее обнаружили опухоль, которую потребовалось удалить. Прогнозы врачей не были оптимистичными, но Клара решила: раз дано испытание, нужно с честью его пройти. Юмористка убеждена, что только благодаря боевому настрою удалось победить болезнь.

Артистку поддержали близкие и друзья. Юрий Зерчанинов буквально не отходил от постели жены. "Муж "переболел", пережил все вместе со мной", – заявила Клара Новикова, беседуя с Тимуром Кизяковым в программе "Когда все дома".

С первого до последнего дня пребывания звезды в больнице с ней неотлучно была костюмерша, которая помогала готовить. А вот дочь Мария не посвятила себя заботам о Кларе. "Я не могла рассчитывать на дочь – она сдавала выпускные экзамены в школе и поступала в институт", – пояснила артистка.

Навещала Клару Новикову в клинике и Надежда Бабкина. Однажды певица принесла собственноручно приготовленный борщ и накормила артистку. Поддерживали юмористку и прочие пациенты. К счастью, болезнь осталась позади.

Муж Клары Новиковой скончался в 2009 году. Дочь давно выросла, у звезды трое внуков, с которыми она с удовольствием проводит время. А вот интервью артистка давала в гордом одиночестве. Она пояснила, что близкие в Тарусе сидят на карантине, потому что внучка Анна недавно вернулась из Германии.