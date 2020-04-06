"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии

О своем новом имени певица Анна Шульгина сообщила поклонникам. Ранее она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото паспорта и показала, что Шена – не просто творческий псевдоним.
О решении девушки высказался музыкальный критик Сергей Соседов в студии программы "Звезды сошлись". Он отметил, что смена имени не поможет наследнице Валерии взойти на музыкальный олимп. При этом журналист назвал ее средней певицей.
"Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Таких голосов тысячи", – отметил Соседов.
Он сравнил Шену с дочерью Аллы Пугачевой. Критик напомнил, что Кристина Орбакайте с детства занималась с педагогами, чтобы соответствовать матери, поэтому и добилась успехов в творчестве.
Гостем выпуска "Звезды сошлись" стал и дрессировщик Эдгард Запашный. Ему имя Шена очень понравилось. Наследницу Валерии поддержала и Тутта Ларсен. Телеведущая увидела в решении Шены попытку оградиться от известных родителей и самой достигнуть высот.
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