"Точно крыша поехала": дочь Валерии официально сменила имя

Но 26-летняя Александра Шульгина решила пойти по стопам матери во всех смыслах этих слов и сделать новое прозвище настоящим именем. Так в свое время поступила и Алла Перфилова: такое имя певица Валерия носила при рождении.
Девушка давно решила, что хочет быть известной как Шена. Сама Валерия призналась, что это имя ее дочери подсказали высшие силы: его Александра узнала во сне. Теперь оно появилось и в ее паспорте: снимок нового удостоверения личности артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Звездные мать и отчим поддержали решение девушки. Иосиф Пригожин и певица Валерия считают, что главное – чтобы перемены принесли ей счастье.
А вот поклонники Шены разделились на два лагеря. Одни приветствовали такой шаг и принялись осыпать своего кумира комплиментами и поздравлениями, а другим смена имени показалась крайне странной затееей.
"Точно крыша поехала", "Дурная ты девка", "Что за бред", – недоумевали пользователи Сети.
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