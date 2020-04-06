Джиган снова оказался на больничной койке

После того как супруга Джигана Оксана Самойлова сообщила о разводе, рэпер перестал выходить на связь. Поклонники забеспокоились и начали задаваться вопросом, что случилось с артистом. Оказалось, он снова проходит лечение.

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