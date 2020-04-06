Нищета шоу-бизнеса: коронавирус оставил Седокову без гроша

Например, Анна Семенович призналась, что из-за китайской инфекции потеряла немалые деньги. Девушка отметила, что недавно заморозили рекламный контракт, на который она рассчитывала. В итоге артистка осталась без денег, которые должны были пойти на развитие ее бизнеса
Певец Стас Пьеха тоже решил поделиться с фанатами своими проблемами. Мужчина признался, что у него перенеслись несколько концертов – в Смоленске, Рязани, Воронеже и Белоруссии. Однако артист уверен, что здоровье все-таки важнее. Он отметил, что делает все, чтобы не заболеть коронавирусом: принимает препараты, стимулирующие иммунитет, соблюдает гигиену и самоизолируется.
Анна Седокова пожаловалась в инстаграм-аккаунте, что ее бизнес терпит убытки. Девушка недавно выпустила свою линейку домашней одежды, однако народ не торопится раскупать партию. Она призналась, что ее фирма не выдерживает нагрузки, которая появилась из-за пандемии коронавируса.
Экс-солистка "ВИА Гра" боится потерять свою команду, так как, возможно, скоро ей будет нечем платить людям зарплату. Как отметила девушка, у нее в ближайшее время не предвидится концертов, поэтому ей нечем будет перекрыть убытки своего швейного бизнеса.
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