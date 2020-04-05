"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. А кто даст?! Популярная актриса всегда тщательно следила за собой, радуя фанатов неизменно эффектными и стильными нарядами и ухоженной внешностью. Однако с прошлого лета поклонники и прочая заинтересованная общественность не видели артистку. Говорят, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком.
Отметим, что близкие – муж, фигурист Петр Чернышев, дети Анна и Майк, мать Валентина Борисовна – принципиально не делают никаких объявлений относительно состояния здоровья актрисы. Однако и не отрицают, что Анастасия действительно борется с тяжелым недугом.
Старшая дочь Анна верит, что ее именитая родительница справится с болезнью. "Важно одно: не озлобиться от разочарований, научиться забывать о прошлом и признавать, что не каждый день будет солнечным", – написала Заворотнюк возле фотографии, на которой позирует на фоне заснеженных деревьев.
"Не бойтесь совершать ошибки, спотыкаться и падать. Чаще всего величайшую награду приносит то, что больше всего нас пугает..." – призвала Анна, цитируя "Холм одного дерева". А еще Заворотнюк выложила несколько фотографий на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", на которых запечатлена в эффектной шубке, штанах длиной миди, уггах и короткой кофточке, не в состоянии прикрыть ее живот.
Анна посетовала: "Как переменчива погода, то снег, то солнышко, то солнышко со снегом". Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Заворотнюк. А также выразили надежду на то, что ее мать скоро выздоровеет и будет дальше радовать фанатов своим творчеством.
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