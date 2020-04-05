"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот

На днях у актрисы Анастасии Заворотнюк был день рождения. Борющаяся с раком звезда сериала "Моя прекрасная няня" получила множество поздравлений и добрых пожеланий. Комплименты достались и ее старшей дочери Анне.

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