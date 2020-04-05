Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии

Татьяна Брухунова провела так называемый прямой эфир – пообщалась с многочисленными подписчиками в соцсети. Однако не все вопросы оказались для молодой жены Евгения Петросяна приятными.

В конце прошлого года стало известно, что Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Уроженка Тулы стала пятой супругой прославленного артиста. Для общественности это известие стало шоком. Поклонники и вовсе до сих пор не могут прийти в себя от новости, что Евгений Петросян развелся с женой и партнершей Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Теперь экс-супруги делят совместно нажитое имущество.

Фанаты же теряются в догадках, как сосуществуют Брухунова и Петросян, чья разница в возрасте составляет более 40 лет. Обычно крайне скрытная Татьяна на сей раз решила удовлетворить любопытство подписчиков. Недавно она устроила прямой эфир, в котором ответила на некоторые вопросы, волнующие ее фанатов. В том числе и касающиеся ее личной жизни.

Так, Брухунова призналась, что они очень счастливы. А еще высказала мнение, что родители, если любят своего ребенка, должны принимать его таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками.

"Настоящий родитель – это человек, который обладает безграничной любовью к своему ребенку и ему не важно, что он выберет. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить", – поделилась своим мнением Татьяна Брухунова.

Зашла речь и о ребенке, который якобы в середине марта супругам родила суррогатная мать. Молодая жена Евгения Петросяна весьма туманно прокомментировала эту информацию. "Когда человек захочет, то сам расскажет. Раз не рассказывает, значит есть на то причины", – интригующе сообщила Брухунова. Таким образом, поклонники сделали вывод, что ребенок все же есть. Они сочли, что если бы эти данные были неправдой, Татьяна их опровергла.

Тем не менее, фанаты не успокоились. Кто-то задал вопрос о бесплодии, чем явно задел Татьяну Брухунову. Она спешно прервала трансляцию, сказав, что поклонники перешли черту, и быстро сбежала, закончив прямой эфир.