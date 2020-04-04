"Теперь точно": Юлия Барановская назвала дату своей свадьбы

В одной из прямых трансляций в своем инстаграм-аккаунте Юлия Барановская дала фанатам понять, что уже готова вновь выйти замуж после развода со известным российским футболистом Андреем Аршавиным. Она также рассказала, как будет проходить "отбор" претендентов на ее сердце.
Юлия отметила, что требования к избраннику у нее высокие. Свою проверку мужчины готовы устроить и все трое детей телеведущей – Артем, Яна и Арсений. По словам Барановской, они уже составили сценарий предстоящей свадьбы своей матери.
На вопрос о том, когда же состоится бракосочетание, Юлия Барановская отметила, что из-за ситуации с коронавирусом в России – не раньше 30 апреля. Не отрицая планирования свадьбы, звезда намекнула фанатам, что новый избранник уже готовится "занять" ее сердце.
Не так давно бывший супруг Юлии подал на нее в суд с просьбой сократить объем алиментов. Барановская назвала его поступок недостойным и способным отвернуть от него детей в будущем.
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