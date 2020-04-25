"Богиня": Лолита в коротких шортах сразила наповал

Певица Лолита Милявская не перестает радовать своих фанатов. 56-летняя дива хорошеет день ото дня и не скрывает свой цветущий вид от окружающих.

Накануне Лолита поделилась с подписчиками новым образом. Певица разместила на своей странице в Инстаграм видео, на котором задорно пританцовывает в обновке – очаровательной домашней пижамке. Короткие шортики подчеркнули заметно постройневшие ноги знаменитости, а озорное настроение Лолы ощущается даже через экран.



Откровенный домашний костюмчик звезде подарил ее давний друг – пластический хирург Андрея Искорнев, который недавно сделал ей блефаропластику. Лолита поблагодарила мужчину и отметила, что в таком наряде самоизоляция пройдет веселее: "Теперь дома сидеть удобней", – подписала свой пост певица.

Подписчики эмоционально отреагировали на ее новый образ и засыпали звезду комплиментами: "Какая вы худышка! Красавица, люблю и обожаю!", "Ой мама дорогая, а худющая какая, что-то мне кажется, Лолита плохо кушать стала?", "Великолепные ножки!" – восторгаются фанаты.

Для многих стремительно хорошеющая певица – настоящий пример для подражания. Подписчицы просят Лолиту раскрыть секрет стройности, однако она призналась, что ни в чем себя не ограничивает: "Ем все!" – ответила артистка.

Впрочем, нашлись и те, кто удивился бурному обсуждению фигуры Лолы. "Я вообще никогда не видела Лолиту толстой. Я всегда видела только огонь, трэш и эмоции", – отмечают преданные фанаты. В любом случае, в последнее время Лолита Милявская становится все красивее, и это трудно не заметить. Развод явно пошел звезде на пользу.