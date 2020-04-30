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"Он был богачом": звезда сериала "Интерны" вспомнила предательство любимой супруги

Вадим Демчог. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вадим Демчог прославился после выхода на экраны сериала "Интерны". В картине он исполнил роль доктора Купитмана. В эфире шоу "Судьба человека" мужчина рассказал о личной жизни.
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Артист отметил, что его первый брак был довольно несуразным. Молодые люди поженились, что называется, по инерции. Супругу актера звали Юлией, она родила мужчине дочь Анастасию.

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Вадим Демчог добавил, что не считает этот брак неудачным. Они были прекрасными друзьями, которым, правда, не стоило создавать семью. "Все женятся, ну давай и мы поженимся. Зарегистрировали отношения", – рассказала звезда.

Через несколько лет Юлия бросила мужа ради более выгодной партии. Как отметил Вадим Демчог, мужчина, которого полюбила жена, был довольно состоятельным человеком. "Был богачом. У меня не было денег тогда, а он бизнесмен", – вспомнил артист в эфире шоу "Судьба человека".

Впрочем, он не держит зла на бывшую супругу. Как отметила знаменитость, они с Юлией расстались интеллигентно.

Дочь актера воспитывает отчим, и он не видит в этом трагедии. Демчог рассказал, что его тоже вырастили не родные отцы.

"Мама была любвеобильным человеком", – отметил мужчина.

Вадим добавил, что своего настоящего отца он не видел почти 40 лет – с того момента, как тот ушел от матери. Их встреча произошла, когда "Интерны" уже прогремели на всю страну. Артист не держит обиды на родителя и был рад восстановить связь.

Автор: 30 апреля 2020, 12:34
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