"Он был богачом": звезда сериала "Интерны" вспомнила предательство любимой супруги

Вадим Демчог прославился после выхода на экраны сериала "Интерны". В картине он исполнил роль доктора Купитмана. В эфире шоу "Судьба человека" мужчина рассказал о личной жизни.

Артист отметил, что его первый брак был довольно несуразным. Молодые люди поженились, что называется, по инерции. Супругу актера звали Юлией, она родила мужчине дочь Анастасию.

Вадим Демчог добавил, что не считает этот брак неудачным. Они были прекрасными друзьями, которым, правда, не стоило создавать семью. "Все женятся, ну давай и мы поженимся. Зарегистрировали отношения", – рассказала звезда.

Через несколько лет Юлия бросила мужа ради более выгодной партии. Как отметил Вадим Демчог, мужчина, которого полюбила жена, был довольно состоятельным человеком. "Был богачом. У меня не было денег тогда, а он бизнесмен", – вспомнил артист в эфире шоу "Судьба человека".

Впрочем, он не держит зла на бывшую супругу. Как отметила знаменитость, они с Юлией расстались интеллигентно.

Дочь актера воспитывает отчим, и он не видит в этом трагедии. Демчог рассказал, что его тоже вырастили не родные отцы.

"Мама была любвеобильным человеком", – отметил мужчина.

Вадим добавил, что своего настоящего отца он не видел почти 40 лет – с того момента, как тот ушел от матери. Их встреча произошла, когда "Интерны" уже прогремели на всю страну. Артист не держит обиды на родителя и был рад восстановить связь.