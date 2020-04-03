Мария Кожевникова высказалась насчет своего избиения

Снимок с синяком, которые недавно показала Мария Кожевникова подписчиков, вызвал бурное обсуждение в Сети. Актриса посчитала нужным высказаться по этому поводу.

Утром 3 апреля Мария Кожевникова опубликовала снимок с синяком под глазом в свой инстаграм-аккаунт, изрядно напугав поклонников. Многие предположили, что актрису кто-то ударил, другие же посчитали, что гематома ненастоящая, и звезда просто опоздала с первоапрельской шуткой.

Мария решила объясниться с подписчиками и сделала новый пост. Она отметила, что не стала бы ничего выкладывать в социальную сеть, если муж поднял на нее руку. В таком случае актриса обратилась бы в полицию. Кожевникова просто ударилась об шкаф, когда разбирала антресоль. Теперь актриса пообещала публиковать архивные снимки, пока синяк не сойдет.

Отметим, что Мария Кожевникова, как и многие россияне, находится в изоляции из-за пандемии коронавируса. Дома она сидит с детьми, которые теперь отнимают слишком много времени. Именно поэтому актриса стала менее активнее в "Инстаграме".

Напомним, недавно поклонники Кожевниковой отметили, что актриса заметно постарела. На один из подобных комментариев она решила отреагировать. Звезда посчитала такое замечание крайне некорректным.