Седокова заявила о желании сбежать из страны

Певица Анна Седокова находится на самоизоляции дома из-за пандемии коронавируса. Чтобы как-то отвлечься от негативных мыслей, артистка вспоминает о теплых деньках у моря.

Накануне знаменитость опубликовала в своем микроблоге снимок из отпуска, который она провела на греческом острове Миконосе. На фото исполнительница позирует в мини-бикини и солнцезащитных очках, сидя на камне. На заднем фоне виднеется море.

"Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес, а ты?" – поинтересовалась у фолловеров Анна.

Вариантов ответов было много, и все они оказались абсолютно разными. Одни мечтают отправиться в деревню к родственникам, другие хотели бы провести карантин в тропиках, например, на острове Бали. Третьих вполне устраивает пребывание дома, они вообще не хотели бы никуда выезжать, сообщает Пятый канал.

"Мне и дома хорошо, главное, чтобы мои родные и близкие не болели, и никто не болел", – отметила подписчица.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в России всего за сутки увеличилось на 600 человек. В связи с этим президент Владимир Путин принял решение продлить карантин до 30 апреля.