"Это такой бред!": возмущенная Седокова ответила на нападки Гордон

Звезда просто вскипела от негодования после интервью Екатерины Гордон в ютуб-шоу "Алена, блин". Анна Седокова высказалась в инстаграм-аккаунте.
Она разместила в "Сторис" свою версию случившегося. Исполнительница нашла фото, о котором говорила Гордон. На снимке она действительно стоит в синих джинсах, но те, по ее словам, принадлежат парню, с которым она встречалась. Седокова утверждает, что на фото запечатлена ее квартира.
Обвинения юриста выбили артистку из колеи. Знаменитость отметила, что долго молчала, но больше не может этого делать. "Это такой бред!" – резюмировала певица.
Ранее Екатерина Гордон поведала, что муж изменял ей с Анной Седоковой, когда юрист была беременна и лежала на сохранении. По словам знаменитости, она узнала о романе супруга с певицей благодаря фото, которое артистка якобы опубликовала из их с Жориным квартиры.
Как писали "Дни.ру", недавно Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности – от латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Девушка спровоцировала слухи о прибавлении в семействе, заявив, что сделала специальный тест.
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