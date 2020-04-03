Решила начать новую жизнь: Самойлова распродает свою одежду после разрыва с Джиганом

Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова, похоже, решила заняться чем-то новым. Бизнесвумен устроила распродажу своей коллекции одежды.

Известно, что Оксана Самойлова владеет интернет-магазином детской одежды. Но из-за пандемии коронавируса и всемирного карантина дела у бизнесвумен, видимо, идут совсем плохо, и она решила распродать все товары за несколько дней. Чтобы привлечь покупателей, Оксана сделала 50%-ю скидку. Сообщение о ликвидации появилось в официальном инстаграм-аккаунте бренда Самойловой.

Отметим, что бизнес Оксаны несколько раз подвергался критике со стороны общественности. Супругу Джигана обвиняли в том, что под видом элитного бренда она продает дешевые вещи из Китая. На такие мысли наводило качество изделий.

Напомним, Самойлова объявила о разрыве с Денисом Устименко-Вайнштейном в конце марта. Такое решение модели далось нелегко, ведь ей пришлось осознать то, что рэпер ей изменял много раз. К тому же, после рождения наследника Джигана будто подменили: в Майами он очень много пил и употреблял наркотические вещества. Рэпер даже проходил курс лечения в рехабе.