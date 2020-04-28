"Ее карьера закончена": Регине Тодоренко вынесли суровый приговор

Сможет ли Регина Тодоренко нормально работать после ее резких слов о домашнем насилии? Этот вопрос сейчас беспокоит многих сторонников оскандалившейся телеведущей.

"Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" – сказала недавно Регина Тодоренко во время беседы с журналистами. Эти слова стали громом среди ясного неба для многих пользователей Сети. Они категорически не согласны с телеведущей, которая считает, что именно женщины провоцируют своих мужчин поднимать на них руку. Вслед за озлобленными людьми некоторые компании перестали сотрудничать с Региной, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года". Похоже, Тодоренко будет сложно спокойно работать после окончания карантина.

Певица PavLova, которая лично знакома со звездой "Орла и решки", уверена, что на этом карьера Регины закончена. Так или иначе, она заступилась за нее, а пользователей Сети, неустанно критикующих звезду, назвала шакалами. В беседе с "Дни.ру" певица отметила, что Тодоренко всего лишь раз оступилась на глазах многомиллионной аудитории, и бесконечно выливать на нее ушат помоев не следует.

"Да, она безусловно не права, да, карьера у нее закончена, это правда. Но все это произошло по большей мере из-за тех ехидных женщин среднего возраста, которые таким образом удовлетворили свое желание унизить кого-то, кто удачливей и успешней их", – сказала PavLova.

Также певица заметила, что сейчас возникла и другая проблема – буллинг. Травля Тодоренко все тот же неприемлемый поступок. Именно поэтому многие знаменитости сейчас защищают оступившуюся телеведущую.

PavLova считает Регину одной из успешных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она многого добилась сама – стала ведущей популярной программы о путешествиях, запустила свое шоу, выступает в качестве эксперта в некоторых передачах, а также является женой Влада Топалова, о котором в свое время мечтали многие фанатки.