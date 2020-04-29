Пикантные подробности: Эмин рассказал о своем первом опыте

Эмин – один из самых стильных и харизматичных артистов российской и азербайджанской эстрады. Красавец с бархатным голосом, он сводит с ума и мужчин, и женщин. Неожиданно певец рассказал о своем первом опыте.

Народный артист Азербайджана и Заслуженный артист Адыгеи, Эмин выступает уже 14 лет. 22 апреля 2006 года он выпустил свой первый музыкальный альбом Still, и с тех пор стал одним из самых успешных исполнителей страны. Но заниматься музыкой начал намного раньше.

С подписчиками своей страницы в социальной сети "Инстаграм" артист поделился уникальным архивным кадром, на котором еще подростком запечатлен во время пения. "Первый опыт с микрофоном", – лаконично подписал снимок певец.

"Каким милым и красивым мальчиком Вы были, Эмин!", "У Эмина личико очень доброе и светлое, как у его отца", "Какие пикантные подробности!", "Кто знал тогда, что Эмин станет таким успешным певцом", – комментируют публикацию многочисленные восторженные поклонники.

Напомним, сегодня Эмин – не только певец, но и предприниматель. В его активе – отели, концертные залы, одежды, фитнес-клубы, фестивали, радиостанции и телеканалы. Имя артиста известно далеко за пределами родины. Например, в одном из его клипов снимался сам Дональд Трамп.