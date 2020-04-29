Дюжев отправился на войну в разгар эпидемии коронавируса

Захвативший планету коронавирус – не повод опускать руки. Взявшийся за ружье Дмитрий Дюжев – наглядное тому подтверждение. Стрельба, дым и кровь не пугают актера.

Дуэт Александра Маршала и Елены Север, исполнивших песню "Война так война", может стать самым эмоциональным видео в эфире музыкальных каналов этой весной. Режиссер клипа Рамиль Сабитов снимал его по голливудским лекалам, не жалея ни денег, ни времени, ни самих актеров.

Елена Север и Дмитрий Дюжев разгромили целый особняк. Однако беспощадное избиение друг друга в кадре никак не сказалось на взаимоотношениях героев – финал у энергичного видео непредсказуемый.

"Война так война" – мини-фильм о любви, ненависти и страсти. Сыгравший в нем Дмитрий Дюжев уверяет, что работал с удовольствием. Он рад, что бушующая в мире эпидемия коронавируса не нарушила планы по выпуску клипа.

Стоит заметить, что и тематика, и название клипа весьма символичные – вся планета ведет войну с невидимым врагом. Он уже забрал более чем 217 тысяч жизней и взял в заложники свыше трех миллионов человек...