"Чтоб ты сдохла, актриска недоделанная": подробности мерзкой стычки Тодоренко и Кравец

"Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется. Правды надо держаться – истину надо искать", – писал Михаил Пришвин. Справедливость этих слов Алена Кравец узнала на своем примере.
Регина Тодоренко, напомним, намекнула, что женщины могут быть сами виноваты в том, что мужчины поднимают на них руку. Дважды избитая мужем Алена Кравец не могла пройти мимо подобного выпада.
"Дай Бог тебе, не понимающая и не чувствующая чужое горе девочка, никогда не подвергнуться подобному унизительному насилию, – ответила Тодоренко светская львица. – Ведь только тогда такая бесчувственная дрянь, как ты, может понять, что это такое! Ты мимоходом плюнула в тысячи женщин, которые мучатся, страдают и не имеют защиты от деспотов и домашних тиранов. Я сама была жертвой. На своей собственной шкуре, на своих нервах, душевных страданиях, мучениях познала, каково это – издевательства, избиения, унижения!"
После этих слов поклонники Тодоренко заплевали и заклеймили ее позором. Если бы было можно, они бы расстреляли Кравец. "Мне стали поступать угрозы от посторонних лиц, потоком льются оскорбления, – вздохнула Алена. – В соцсети хоть не заходи. Вот, например, только что мне прислали в директ послание: "Сама ты дрянь конченная, гламурная *** (цензура. – Прим. ред.). Чтоб ты сдохла, актриса недоделанная!" Или вот другое "письмецо в конверте" в мой адрес: "Закрой свой поганый рот! Может, ты поделом по *** (цензура. – Прим. ред.) своему получила? Мразь, держи свое мнение при себе!"
Хорошо, что Кравец сидит дома и никуда не выходит. "Эти больные шизофренички могут и камень бросить, и кислотой в лицо плеснуть – я ничему не удивлюсь, – пояснила Алена. – Если угрозы и оскорбления не прекратятся, я напишу заявление в полицию!"
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