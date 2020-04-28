Женщина с отрубленной мужем рукой внезапно поддержала Тодоренко

На днях Регина Тодоренко высказалась насчет домашнего насилия, обвинив женщин в том, что они сами провоцируют своих мужей поднимать на них руку. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", – задалась вопросом известная телеведущая. В итоге пользователи Сети раскритиковали знаменитость, устроив настоящую травлю против нее. По слухам, некоторые компании разорвали рекламные контракты с Тодоренко. Также журнал Glamour лишил Регину звания "Женщина года".
В поддержку телеведущей выступили знаменитости, среди которых Иван Ургант и Сергей Лазарев. Слово решила взять девушка из Подмосковья Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж в порыве ревности отрубил ей руки. Она заступилась за Тодоренко, выразив надежду, что звезда "Орла и решки" просто неправильно изложила свои мысли.
"Я надеюсь, что такие высказывания – это неправильная трактовка мыслей и незнание, непонимание масштабности проблемы домашнего насилия", – написала Грачева в своем инстаграм-аккаунте.
Она призвала пользователей Сети помочь Регине узнать подробнее о насилии в семьях вместо того, чтобы неустанно критиковать. Со своей стороны девушка пообещала сделать все возможное для этого. Маргарита отправила знаменитости книгу "Счастлива без рук", автором которой она является.
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