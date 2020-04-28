Женщина с отрубленной мужем рукой внезапно поддержала Тодоренко

За Регину Тодоренко заступились многие знаменитости. Однако на поддержку жертвы домашнего насилия телеведущая вряд ли могла рассчитывать.

На днях Регина Тодоренко высказалась насчет домашнего насилия, обвинив женщин в том, что они сами провоцируют своих мужей поднимать на них руку. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", – задалась вопросом известная телеведущая. В итоге пользователи Сети раскритиковали знаменитость, устроив настоящую травлю против нее. По слухам, некоторые компании разорвали рекламные контракты с Тодоренко. Также журнал Glamour лишил Регину звания "Женщина года".

В поддержку телеведущей выступили знаменитости, среди которых Иван Ургант и Сергей Лазарев. Слово решила взять девушка из Подмосковья Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж в порыве ревности отрубил ей руки. Она заступилась за Тодоренко, выразив надежду, что звезда "Орла и решки" просто неправильно изложила свои мысли.

"Я надеюсь, что такие высказывания – это неправильная трактовка мыслей и незнание, непонимание масштабности проблемы домашнего насилия", – написала Грачева в своем инстаграм-аккаунте.

Она призвала пользователей Сети помочь Регине узнать подробнее о насилии в семьях вместо того, чтобы неустанно критиковать. Со своей стороны девушка пообещала сделать все возможное для этого. Маргарита отправила знаменитости книгу "Счастлива без рук", автором которой она является.



