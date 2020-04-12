Молодая жена подставила Цекало

Накануне художница "подложила мужу свинью". Вероятно, она хотела как лучше, но получилось все с точностью наоборот.
Дарина опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте снимок Александра. На фото 59-летний шоумен сидит в позе лотоса с идеально ровной осанкой. Конечно, на самом деле Цекало выглядит совершенно не так. Просто молодая супруга решила выставить возлюбленного в лучшем свете и отретушировала кадр. Да так интенсивно, что перестаралась – пол "поплыл".
Конечно, все подписчики заметили, что ламинат "лежит волнами". Многие посмеялись над этим. В итоге получилось, что Дарина неосознанно подставила Александра, дав повод посмеяться над ним.
Напомним, недавно бывшая супруга телеведущего Лолита Милявская сделала громкое заявление. Она обвинила экс-избранника в денежных махинациях. По словам исполнительницы, после развода с Цекало она получила очень маленькую сумму того, что они якобы заработали за все проведенное вместе время. Артистка до сих пор не знает, куда делась оставшаяся часть денег.
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