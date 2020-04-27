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"Мамочки нет": дочь Лолиты рыдает из-за постигшего во время эпидемии горя

Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Единственной дочери певицы Лолиты идет 22-й год. Студентка второго курса Варшавского университета во время эпидемии коронавируса находится с бабушкой в Киеве. Разлуку с любимой мамой Ева переживает тяжело и порой плачет.
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Лолита не считает правильным делать из дочери публичную персону, чем грешат многие ее коллеги. "У детей должна выработаться и устаканиться своя нервная система, чтобы потом не случилось страшной трагедии, – пояснила артистка. – Если ты рос в обожании и любви, окружавших твоих родителей, а потом стал занимать какую-то незаметную должность, тут может сломаться психика, поэтому я не делаю этого с моей дочкой. Да и моя репутация может грохнуть по ней в любой момент".

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

По этой причине Ева, например, не сидит в интернете. "Я ее предупредила, что у меня репутация – не сахар, – продолжила Лолита. – Ты меня знаешь лично, поэтому составь обо мне свое мнение". Однако для Евы знаменитая мама – самая лучшая, как и у каждого ребенка, конечно.

А на днях дочери Лолиты пришлось громко плакать. "Мама вышла в комнату, где по телевизору шел сборный концерт звезд по случаю юбилея Аллы Пугачевой, – рассказала певица в программе "Сегодня вечером" на Первом канале. – И вдруг моя дочь садится и начинает плакать. "Мамочки нет в этом концерте", – пояснила слезы девочка. И тут появилась я на экране. Какая же у нее была радость на лице!"

Лолита понимает, что это эмоциональный выплеск дочери в время карантина, но очень хочет, чтобы у Евы не было преклонения перед знаменитой матерью, чтобы она не пыталась все время быть лучше. Девочку ждет серьезный разговор.

Автор: 27 апреля 2020, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да она с детства живет в разлуке! Лолита как только родила, броила ее на свою маму! Плохая мать, никудышняя певичка, развратная баба!
1

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