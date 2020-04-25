"Всевышний забирает от нас хороших": Пригожин шокировал случившимся горем

Иосиф Пригожин сообщил о смерти Юлии Ларионовой, которая являлась главным редактором "Русского радио".

В ночь на 25 апреля Иосиф Пригожин в своем инстаграм-аккаунте опубликовал фотографию главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой. Однако, что под ней написал продюсер, многих повергло в шок. Пригожин сообщил, что Ларионова умерла.

Иосиф считал Юлию добрым человеком и профессионалом своего дела. Она много лет была предана работе. Продюсер выразил соболезнования родным и близким. "За что Всевышний забирает от нас хороших людей?", – написал он.

Стоит отметить, что Ларионова сама принимала решения, какая песня российских артистов должна прозвучать в эфире радиостанции. Поэтому в комментариях под публикацией Пригожина отметились многие знаменитости. "Не могу поверить", – написали Лолита Милявская. "Это просто ужасно", – высказалась Валерия. "Светлая память", – прокомментировал Стас Пьеха. За поддержку поблагодарил ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин.

По какой причине скончалась главред радиостанции, пока неизвестно. Все подробности еще уточняются. Данных о месте и времени похорон также нет.