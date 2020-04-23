Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной

Двойник телеведущей под ником Небузова намерен преображаться и дальше. Эпатажный пользователь Сети поделился подробностями.



Поклонники Ольги Бузовой пришли в шок и недоумение, узнав, что копия певицы из "Инстаграм" и TikTok – парень. Молодой человек сообщил в своем аккаунте, что ему поправили связки и удалили кадык.

"Скоро голос будет более похожим на Олин", – радуется Небузова. Скандалист опубликовал откровенное видео, на котором продемонстрировал свое мужское достоинство (в нижнем белье – прим. ред.). Сначала подписчики посчитали, что таким образом фанат Ольги Бузовой пытается привлечь к себе внимание.

Однако вскоре стало ясно, что Небузова – мужчина. Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни посчитали поступок парня смелым и одобрили преображение, поражаясь схожести с кумиром. Другие пришли в шок от увиденного.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что копия Ольги Бузовой решилась на пластические операции, чтобы выглядеть как певица. Якобы затраты на них составили три миллиона рублей.

Как писали "Дни.ру", сама Ольга Бузова за естественность. В интервью она уверяла, что никогда не делала пластические операции. В браке с Дмитрием Тарасовым телеведущая думала об увеличении груди, потому что этого хотел избранник, но она так и не решилась на операцию.

