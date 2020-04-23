Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной

Поклонники Ольги Бузовой пришли в шок и недоумение, узнав, что копия певицы из "Инстаграм" и TikTok – парень. Молодой человек сообщил в своем аккаунте, что ему поправили связки и удалили кадык.
"Скоро голос будет более похожим на Олин", – радуется Небузова. Скандалист опубликовал откровенное видео, на котором продемонстрировал свое мужское достоинство (в нижнем белье – прим. ред.). Сначала подписчики посчитали, что таким образом фанат Ольги Бузовой пытается привлечь к себе внимание.
Однако вскоре стало ясно, что Небузова – мужчина. Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни посчитали поступок парня смелым и одобрили преображение, поражаясь схожести с кумиром. Другие пришли в шок от увиденного.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что копия Ольги Бузовой решилась на пластические операции, чтобы выглядеть как певица. Якобы затраты на них составили три миллиона рублей.
Как писали "Дни.ру", сама Ольга Бузова за естественность. В интервью она уверяла, что никогда не делала пластические операции. В браке с Дмитрием Тарасовым телеведущая думала об увеличении груди, потому что этого хотел избранник, но она так и не решилась на операцию.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
Что мужчинам нравится в женщинах?
хорошая гадалка в спб