Заразившийся коронавирусом московский поп оказался тайным сыном известного актера

Священник Филипп Парфенов – заштатный клирик Читинской епархии. Но уже много лет служит неофициально в Первопрестольной. На странице в ЖЖ он написал, что заразился коронавирусом в храме Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине (находится в самом начале Столешникова переулка недалеко от памятника князю Юрию Долгорукому).
"Служить мы начали без прихожан за закрытыми дверями еще до Страстной седмицы. Узким кругом, минимум певчих (2-3, квартет максимум, причем уже с моим участием). Но в Великую субботу заболели двое певчих. Потом в день Пасхи почувствовал себя неважно отец Александр Борисов и пономарь Валентин. Через сутки – я (началось все с озноба, руки и ступни ног начали мерзнуть, потом небольшой жар, а к утру температура поднялась до 38,5) А еще через сутки заболел наш иеромомнах Иоанн Гуайта".
Сегодня храм середины XIX века закрыт на дезинфекцию, всем заболевшими врачи оказывают необходимую помощь. Но больше всех, кажется, в эти тревожные дни волнуются не медики и заболевшие, а знаменитый советский и российский актер театра и кино, народный артист Лев Прыгунов. Почему? Это самое интересное.
Согласно официальным данным, у звезды фильмов "Убойная сила-5" (Дорофеев), "Карамболь" (Козырев), "Оружие" (Чубаков), "Девичник" (Алексей Степанович) есть только один сын – 50-летний режиссер и сценарист Роман Прыгунов. Когда ему было восемь лет, мать погибла в автокатастрофе в Риге. Отец был занят творческой работой, поэтому Роман долго жил с бабушкой, а затем его отправили в московский интернат.
Но друзья артиста судачат, что-де у Льва Прыгунова вскоре после гибели первой жены появился еще один ребенок – от романа с молодой учительницей музыки. Отношения они официально не оформляли. Мальчика, как говорят, артист видел редко, хотя общения с ним и не прерывал. А сегодня его сын – тот самый отец Филипп, которого спасают врачи от коронавируса...
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