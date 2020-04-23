"Ты напился с ребенком!": бывшая жена с кулаками набросилась на Башарова

Марат и Елизавета оформили развод полтора года назад, но страсти между ними кипят до сих пор. Актер снял на видео, как экс-супруга ударила его, решив, что он в нетрезвом состоянии присматривал за их сыном Марселем.

Отношения Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой поначалу казались идеальными. Актер трогательно ухаживал за избранницей, особенно когда та ждала ребенка. Мальчик появился на свет в 2016-м, спустя год влюбленные оформили отношения. А в декабре 2018-го Елизавета обратилась в больницу. Сообщалось, что Марат в состоянии алкогольного опьянения накинулся на жену и сломал ей нос. Разразился скандал.

На фоне шумихи всплыла информация о том, что еще в 2017 году Елизавета явилась к медикам с травмой руки, и якобы актер имел к этому отношение. В обоих случаях Башарова отказывалась фиксировать побои и писать заявление на мужа.

В феврале 2019 года Елизавета опубликовала большой пост в "Инстаграм", сообщив, что разводится. Она описала ситуацию в общих чертах: мол, поначалу не верила слухам (вероятно, речь шла о предыдущей жене Марата Башарова, актрисе Екатерине Архаровой, которая жаловалась на его поведение), потом надеялась, что супруг исправится, а когда поняла, что это невозможно, решила уйти.

Башаров категорически опровергал проблемы в семье. Однако 25 апреля в шоу "Секрет на миллион" он все же расскажет об отношениях с бывшей женой. Из анонса следует, что артист признался в рукоприкладстве.

Кроме того, Марат решил пойти в атаку. Он записал и опубликовал видео с Елизаветой, приехавшей забрать их сына. "Ты ударила папу?" – спросил у нее Башаров. "Я не ударила папу. Ты напился! Ты напился с ребенком!" – ответила экс-супруга артиста.

Затем она обратилась к трехлетнему мальчику. "Посмотри, папа напился. Ну почему ты мне не веришь? Я хоть раз тебя обманывала, Марсель?!" – чуть не плача сказала Елизавета. Затем она снова заговорила с Маратом: "Что же ты делаешь? Мне психику сломал и сыну хочешь?! Не дам!"

Актер сообщил, что Елизавета забрала у него бутылки с вином и бросила на траву возле своей машины. На это она ответила, что разобьет их, чтобы тот не пил. "Это ты делаешь с ребенком! Падла!" – накинулась на Башарова бывшая жена, ударив его по плечу. В заключение она пообещала в следующий раз приехать с полицией.