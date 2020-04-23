"Превращается в Джигана": Тимати решился на серьезный шаг

Тимати вновь решил побриться налысо. Поклонники заметили, что теперь он напоминает скандального рэпера Джигана.

Рамзан Кадыров передал рэперу Тимати и еще десятку блогеров в "Инстаграм" эстафету, назвав ее "Чистая голова – стоп коронавирусу". Рэпер должен был побриться налысо и сделал это меньше чем через сутки.

Артист опубликовал в социальной сети соответствующий видеоролик. Тимати отметил, что мужчины в его возрасте обычно молодятся: отращивают и подкрашивают волосы, делают модные стрижки, ведь радоваться пышной шевелюре остается недолго. Через некоторое время волосы станут седыми и начнут выпадать.

"Хотел, конечно, быть модным парнем, но мне придется вернуться к обычной, нормальной, пацанской прическе", – сказал Тимати.

В конце рэпер немного попозировал перед камерой. Поклонники заметили, что Тимати выглядит так же, как 15 лет назад, когда он был участником "Фабрики звезд". Некоторым артист напомнил Джигана. "Старый добрый Тиман вернулся", "Лысым реально лучше", "Тимати превращается в Джигана", – написали фолловеры.

Напомним, что на днях Тимати принял участие в "безбашенном" прямом эфире Насти Ивлеевой в "Инстаграм". Рэпер и блогер выполняли жесткие задания друг друга. "Мистер Блэкстар" поджигал руку и выводил из строя телефон.