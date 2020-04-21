"Наконец-то присела": измученная домашними делами Валерия не хочет видеть Пригожина

Пока многие находящиеся на карантине звезды изнывают от скуки, Валерия не жалеет сил на домашние дела. Артистка так устает, что к вечеру буквально валится с ног. Раздраженную супругу показал Иосиф Пригожин. Судя по видео, Валерия не очень хочет видеть надоедливого мужа.
Он снял, как артистка сидит в кресле и расслабляется с помощью массажера для ног. В руках звезда держит планшет. С помощью гаджета Валерия пытается спрятаться от Иосифа, всем своим видом показывая, что разговаривать не хочет. Кадры Пригожин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.
"Девочка наконец-то присела отдохнуть", – написал продюсер.
Поклонники заняли сторону Валерии. Они поддержали уставшую артистку. "Да уж... Видно, как Вы ей надоели", "Лерочка, мне кажется, покусает за это видео", "Понимаю чувства Валерии", "Терпения у Вашей жены – только позавидовать", – отметили фолловеры.
Пригожин, к слову, тоже не бездельничает. В ролике он сказал, что был занят премьерой. Очевидно, продюсер работает дома во время режима самоизоляции. У Валерии, видимо, тоже съемки окончены. В последнее время она была задействована лишь в шоу "Маска". Валерия сидела в жюри.
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