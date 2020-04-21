Не только Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" сделала громкое признание

Благодаря сериалу "Моя прекрасная няня" в свое время закрутили роман исполнители главных ролей – Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Мало кто знает, что на съемочной площадке появилась еще одна пара влюбленных. Это Борис Смолкин, сыгравший дворецкого, и Ольга Прокофьева, которая воплотила образ Жанны Аркадьевны. Об этом актер рассказал Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".
По сюжету персонажи Смолкина и Прокофьевой недолюбливают друг друга и всячески пытаются задеть за живое, но в жизни все было наоборот. Между коллегами возникла настоящая страсть. Однако любовь была недолгой. Расставшись, артисты сохранили дружеские отношения.
С теплотой былое вспомнила и Прокофьева. Ольга призналась, что в Борисе увидела родственную душу. До сих пор Смолкин поздравляет ее с днем рождения, а артистка приглашает его на спектакли.
Актеры польщены тем, что сериал "Моя прекрасная няня" не утратил популярность: его периодически транслирует тот или иной телеканал. Также они помнят ушедших звезд, которые приняли участие в съемках ситкома – Александру Назарову и Любовь Полищук.
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