"Сдавило троллейбусами": известная актриса ужаснула подробностями смерти матери

Мать звезды была болгаркой, но жила в Молдавии, в селе. Недалеко от этого места служил будущий отец актрисы. После армии он увез понравившуюся девушку к себе в Тамбов. Галина Петрова появилась там на свет.
Как рассказала артистка, ее родительница была женщиной с незаурядной внешностью. "Конечно, соблазны большого города. После деревни Тамбов был большой город. За мамой стало ухаживать много-много всякого народа, красивого, интересного. И папа ей показался в общем-то таким невзрачненьким", – вспоминает актриса в эфире шоу "Судьба человека". В итоге женщина ушла к другому и забрала Галину Петрову с собой.
Правда, подходящих условий для ребенка в новых местах жительства не было. "Мы ютились по таким углам... Помню, что я лежала за какой-то занавеской и спала в пальто, потому что было холодно", – отметила звезда.
Мать в конечном счете убедили вернуть девочку отцу, в нормальную квартиру. "В итоге она ко мне раз в три-четыре года приезжала, потому что периодически уезжала – то в Ереван, то еще куда. Она была водителем троллейбуса", – рассказала Галина Петрова. Эта профессия стала для ее матери роковой.
"Однажды она поправляла "рога", и троллейбус тронулся. Сдавило двумя троллейбусами. И после этого у нее начался рак", – добавила актриса.
Женщина умерла в муках в 44 года. Как отметила артистка, только перед смертью родительницы они стали ближе общаться.
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