Левая грудь Водонаевой "сбежала" во время фотосессии

Бывшая звездная участница скандальной телестройки "Дом-2", а ныне телеведущая и модель Алена Водонаева опубликовала на своей страничке в Инстаграм новую порцию пикантных фотографий. Девушка предстала перед своими фанатами в откровенном наряде с глубоким декольте. По словам ведущей, фотосессия сделана через видеоприложение, стилизующее цифровые фотографии под пленочные.
Но в это раз внимание публики привлек не прекрасный внешний вид 37-летней модели, а очевидно неудачный ракурс на одной из фото. На снимке левая грудь Водонаевой отправилась в свободное плавание и заметно съехала куда-то в недра платья. "Не очень вышло! Алена какая-то одногрудая!"; "Лошадь! И надо с этим согласиться!" "Меня одного интересует, куда делась левая грудь?", – удивляются подписчики.
В ответ Алена Водонаева продемонстрировала, что ее ничуть не задевают колкости фанатов: "Я – амазонка, расслабьтесь! И прекратите меня ревновать!" – отшучивается популярная телеведущая. Уверенная в себе женщина не сомневается в своей неотразимости, а такая мелочь, как нарушенные пропорции тела на фотографии, вовсе ее не интересует.
Отметим, Алена Водонаева не раз заявляла, что не стесняется представать в провокационных образах. Девушка настолько гордится своими формами, что даже не позволяет фотографам ретушировать снимки. При этом модель не боится утратить сексуальность своего тела, поскольку уверена, что притягательность навсегда останется в ее страстном взгляде, уверенности в себе и мудрости.
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