"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина

Смертельная пандемия коронавируса доставила катастрофическое число бед и неудобств всему человечеству. Каждый пытается хотя бы немного обернуть ситуацию в свою пользу.

Осознание того, что соблюдать режим карантина достаточно сложно, пришло даже к звездам, которые могут себе позволить отвлечься от работы на продолжительный срок. Так, на сложившуюся из-за коронавируса ситуацию посетовала главная сваха страны Лариса Гузеева.

Сейчас телеведущая добросовестно придерживается рекомендациям специалистов и проводит время дома. В какой-то момент звезда осознала, что даже при столько непростых обстоятельствах необходимо поддерживать себя в форме.

Гузеева обратилась к поклонникам в своем "Инстаграм" в свойственной ей манере. Знаменитость призвала россиян взбодриться и перестать "освиневать". Она хочет, что спорт стал частью ее жизни.

Большинство пользователей сети оказались солидарны с кумиром. Подписчики Гузеевой отметили, что совет поддерживать себя в форме актуален не только в период пандемии коронавируса в России, но и в обычной повседневной жизни, особенно когда на носу лето.

Напомним, ранее Гузеева обнародовала в своем "Инстаграм" любопытный пост. В нем знаменитость объединила фото, на котором она запечатлена в нынешнем возрасте, с фото, где она еще совсем молода. Поклонники были впечатлены увиденным.