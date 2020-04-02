Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки

23-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная является моделью plus-size. На сегодняшний день ее вес составляет 92 килограмма.

Накануне девушка решилась на отчаянный шаг – она впервые в жизни снялась полуобнаженной. Из одежда на Данае было лишь нижнее белье цвета слоновой кости.

Инстадива призналась, что набрала за зиму пару лишних килограммов. Если раньше у нее был 50-й размер одежды, то теперь она носит 52-й. "Понимаю, что никогда не буду носить "эску", но мне это и не нужно, иначе изюминка пропадет", – отметила наследница продюсера.

Тем не менее, раньше дочь Пригожина очень комплексовала из-за своих форм. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом SRSLY. По словам модели, при росте 165 она весила 90 килограммов, из-за чего выглядела значительно больше своих 17-летних сверстниц.

Угнетающее чувство стыда за лишний вес подтолкнул Данаю к приему таблеток для похудения. Буквально за месяц наследница Иосифа Игоревича сбросила 15 килограммов. Но впоследствии девушка набрала в два раза больше.

"Я плакала, глядя в зеркало, закрылась от всего мира, ушла в себя, растеряла друзей", – с ужасом вспоминает Даная.

Сейчас модель принимает себя со всеми недостатками и не бежит за призрачным идеалом. По мнению дочери Пригожина, главное – быть ухоженной, а цифра на весах никакого значения не имеет.