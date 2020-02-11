"Мне очень стыдно": дочь Иосифа Пригожина осталась без жилья

Дочь Иосифа Пригожина Даная дала интервью. Наследница музыкального продюсера рассказала о переделке, в которую угодила ее семья.

Мать и отчим Данаи Пригожиной некоторое время назад заложили квартиру. После Нового года организация, взявшая в залог апартаменты, сообщила ее хозяевам о невозврате жилища. "Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать. Представители компании руководствовались поправками в законодательстве. То есть, все деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер!" – сообщила Даная.

По ее словам, сейчас в квартире проживает ее 80-летняя бабушка. Однако вряд ли это долго продлится, потому что якобы без их ведома пенсионерку уже выписали оттуда. "Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю! Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья..." – печально заключила молодая женщина.

Даная посетовала: "В прошлом папа предупреждал, чтобы мы ничего не делали с квартирами, его никто не слушал. Да и я хороша – пошла на поводу у мамы, не став ей запрещать отдавать квартиру в залог". Теперь же, как отметила дочь Пригожина, именно продюсер является чуть ли не единственной ее поддержкой. А ведь было время, когда отец и дочь были в ссоре, причем в какой-то момент этот конфликт стал достоянием общественности.

Сейчас же все недопонимания остались в прошлом. "Хочу сказать, что я очень дорожу им, люблю его и всегда любила! Хоть мы давно прекрасно общаемся, до сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры. Хочу публично извиниться перед ним, за то, что когда-то говорила не слишком приятные вещи в его сторону. Мне правда очень стыдно", – заявила Даная.

Дочь Иосифа Пригожина в настоящее время живет отдельно, она снимает квартиру. Даная работает на одном из федеральных каналов, а также развивает собственный магазин одежды. Она подчеркнула, что старается не пользоваться помощью именитого родителя. "Папа готов мне помочь, за что безумно ему благодарна. Но я не пользуюсь его добротой, что бы ни говорили хейтеры. Зарабатываю сама. Конечно, не шикую, но мне хватает. Сейчас для меня самое главное – не расстраивать бабушку и найти хорошего адвоката, который помог бы уладить наши проблемы", – цитирует Данаю Пригожину Starhit.