"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего

Жанну Фриске и Дмитрия Шепелева называли одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Смерть певицы в 2015 году положила конец красивой сказке.

Жанна Фриске предпочитала не распространяться о личной жизни. О ее романе с телеведущим Дмитрием Шепелевым общественность узнала незадолго до того, как появилась информация о беременности артистки. Когда уже не было смысла скрывать положение, Жанна снялась в фотосессии и дала большое интервью.

Певица вместе с возлюбленным отправилась в Америку, где в апреле 2013 года родила сына Платона. А через некоторое время поползли слухи о том, что у Фриске рак головного мозга.

После того как Шепелев сделал публичное заявление, вся страна сплотилась, чтобы помочь семье деньгами. Однако печальный исход удалось лишь оттянуть. Летом 2015 года Жанна умерла. Дмитрий взял сына и уехал с ним за границу. Все вопросы по похоронам решала семья звезды.

Пиар-директор Фриске во время работы певицы в двух фильмах о дозорах дала понять, что не все так "ванильно" было в отношениях артистки и ведущего. Она заявила, что исполнительница не любила Шепелева, пишет "Экспресс газета". А когда Жанна умерла, тот якобы выкрал ребенка ради наследства.

"У Жанны были романы, и были мужчины, которых она действительно любила. Что касается Дмитрия Шепелева, с ним она познакомилась в тот период, когда у нее было все – деньги, слава... Не было только семьи и ребенка", – заявила Ася.

Она отметила, что Дмитрий умело ухаживал. Ведущий был милым, обходительным и умным, и певица решила от него родить. "Отец Жанны сразу невзлюбил Шепелева, потому что видел его истинную сущность", – сообщила пиарщица.