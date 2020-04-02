Какой ты горячий: Шаляпин две ночи подряд ублажал 75-летнюю старушку

Любитель народных песен Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше. Мол, и опытные они, и чуткие, и горячие. Особенно заводит его 75-летняя старушка-хохотушка Алла Пеняева. "Женщина-огонь!" – говорит о ней певец. Ему, конечно, виднее. Особенно в свете последних событий.

"Вся страна на карантине и в самоизоляции. Вот я по доброте душевной решил отвезти продукты своей давней подруге Алле Пеняевой, которой 75 лет, – рассказал Прохор "Дни.ру". – Она замкнула изнутри квартиру на ключ, а ключ куда-то положила, и мы его два дня не могли найти. В итоге я провел с ней два дня и два ночи – стал невольным заложником этой ситуации. Не ломать же дверь!"

"Можно было бы предположить, что сделала она это нарочно, чтобы не скучать в одиночестве во время самоизоляции. Хотела весело провести время с молодым и интересным парнем, – предположил Шаляпин. – А ключ мы все равно не нашли. И только когда у меня истерика перешла в панические атаки, было решено вызвать мастера и вскрыть замок. Да и то поискали мы этого мастера – из-за карантина никто не хотел приходить. Потом пришлось менять замок".

У Пеняевой шикарная стометровая квартира – вероятно, Шаляпину с возрастной подружкой два дня и две ночи скучно не было. Горячий Прохор знает, как доставить удовольствие, наверняка и тут не растерялся. Однако о том, был ли у них секс, и как именно он ублажал 75-летнюю нимфу, певец распространяться не стал. "Нормальные люди про такие вещи публично не говорят", – дипломатично пояснил артист.