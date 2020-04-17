"Практически муж и жена": известная певица об отношениях с Макаревичем

Ведущий попросил артистку прокомментировать информацию об отношениях с известным музыкантом. "Совсем скоро заговорят про ваш... Я не знаю... Роман – какое-то слишком слабое слово, потому что это была практически семья?" – спросил шоумен.
Алена Свиридова рассмеялась и заверила, что их с Андреем Макаревичем связывает исключительно дружба. "Откуда тогда это пошло? Я был уверен всю жизнь, что вы практически муж и жена", – не унимался Борис Корчевников.
Певица уточнила, что в целом не отрицает возможности романтических отношений с 66-летним артистом. "Я так думаю, что, по большому счету, мы были бы прекрасной парой. У нас слишком много общих интересов. Вот честно. Черт, надо подумать!" – добавила звезда.
Знаменитость в шутку отметила, что мужчины в возрасте Андрея Макаревича стараются выбирать в супруги женщин помоложе. "Боюсь, я буду в пролете", – сказала 57-летняя артистка. Корчевников заявил, что музыкант признавался ему в сильной симпатии к Свиридовой.
"Он до дрожи любит женщин с низким голосом. И таких немножечко, как Вы, пацанского плана", – сообщил шоумен.
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