"Страшно стало": Утяшева боится потерять семью из-за инфекции

Женщина рассказала, что очень испугалась за свою семью и престарелых родителей. Особенно телеведущая беспокоилась из-за детей. Она не понимала, что делать, чтобы оградить всех от неизвестной инфекции.
"Опасный очень возраст, страшно очень стало. А потом, блин, к чему это все идет?" – отметила Ляйсан Утяшева. Слегка "отпустило" жену Павла Воли тогда, когда стала распространятся информация, что для детей болезнь не так опасна.
Впрочем, женщина все еще сомневается в достоверности этих сведений. "Что за первоисточник? Кому это нафиг надо? Что это за статистики больных – не больных?" – говорит спортсменка.
Также Ляйсан Утяшева поделилась своей философией по поводу борьбы с коронавирусом. Женщина уверена: полная изоляция – то, что может хоть как-то спасти от заразы. "Это, наверное, такая самодисциплина. Грубо говоря, нам всем сказали: "Ребят, пока разбираемся тут вот повыше с этой со всей штуковиной, единственное, что можем вам предложить, – побудьте дома", – сказала супруга Павла Воли.
Женщина в разговоре с PEOPLETALK TV отметила, что им с мужем дома очень хорошо. После первичного приступа паники они расслабились и решили наслаждаться "семейными" неделями.
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