"Моим слезам не было конца": Лера Кудрявцева о "предательстве" близкого человека

Много лет назад Лера Кудрявцева собралась лететь в космос. Было время, когда гламурная блондинка жила в Звездном городке, поэтому всерьез увлеклась космонавтикой.
Муж ее сестры работал в центре подготовки космонавтов. "Ну и что-то слово за слово я говорю – это моя мечта (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Дима мне говорит, ну мол могу организовать", – начала рассказ на своей странице в "Инстаграм" популярная телеведущая.
Кудрявцева, по ее словам, ночей не спала в предвкушении. Лера всем знакомым объявила, что собирается в космос, представляла себе полет, а когда засыпала – видела, как взлетает, и ее снимает программа "Время".
"Облазила в центре все, посидела в ракете согнувшись рогаликом, залезла в скафандр, Дима говорит "давай на центрифугу мол "я отказалась, без подготовки не хотела там все заблевать", – вспомнила блондинка.
Время шло, а Кудрявцева продолжала тешить себя надеждой и ждала исполнения давней мечты, пока муж сестры не сказал, что пошутил. "Моим слезам не было конца :) После этого "предательства" я не знала больше о чем мечтать. Дура не?" – заключила ведущая, сопроводив текст фотографией, на которой запечатлена в скафандре.
Подписчики пришли в восторг от этой истории. Одни посмеялись, а другие удивились доверчивости Леры. Не секрет, что космонавт должен иметь крепкое здоровье и отличную физическую форму.
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