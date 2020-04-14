"У Кости больше не стоит на это дело": Седокова раскрыла подноготную отношений Меладзе и Брежневой

Анна Седокова стала известной, попав в группу "ВИА Гра". Артистка выступала там всего пару лет, но этот состав – Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская – по праву называют золотым. Именно они исполнили самые популярные композиции коллектива.
С тех пор, как Седокова отправилась в одиночное плавание по бушующим волнам отечественного шоу-бизнеса, в группе сменилось несколько звезд, а потом продюсер Константин Меладзе полностью обновил ее. Сейчас лишь самые ярые фанаты могут назвать имена вокалисток и песни, что они исполняют.
По слухам, отношения у Седоковой, Брежневой и Грановской были напряженными. В прямом эфире с Олей Поляковой гостья расставила все точки над i. "Мы объявили друг другу холодную войну", – заявила Анна. По словам артистки, она длится до сих пор.
Как пояснила Седокова, они могут "мило общаться", только когда надо. Такие отношения у девушек сложились из-за продюсера Константина Меладзе. По словам Анны, он жестко манипулировал подопечными, причем не как артистками, а как женщинами.
"Очень сильная манипуляция на уровне "кто станет моей музой сегодня". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше", – уточнила Седокова.
Сейчас о "ВИА Гре" почти ничего не слышно потому, считает певица, что Меладзе утратил мужской интерес к вокалисткам. Уже много лет продюсер состоит в отношениях с Брежневой.
"Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?" – выразила мнение артистка.
Седокова дала понять, что считает Брежневу еще большим манипулятором, чем Меладзе. Анна подчеркнула, что бывшая товарка любит демонстрировать публике, что продюсер с ней счастлив.
"Какие ссоры? Мы – грузин и украинка, у нас страсть!" – передразнила Брежневу Седокова.
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