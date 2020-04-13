Отец Анджелины Джоли призвал ее помириться с Брэдом Питтом

С момента развода Анджелины Джоли и Брэда Питта прошел год. Казалось бы, за это время актриса могла прийти в себя и не обращать внимание на личную жизнь экс-супруга. Но, похоже, звезду Голливуда не устраивает тот факт, что Питт возобновил отношения с Дженнифер Энистон, у которой Джоли много лет назад и увела актера. Появился слух, что Анджелина собралась мстить им.
"Обезвредить" Джоли попытался ее отец Джон Войт. 81-летний актер провел с ней беседу, в ходе которой умолял дочь помириться с Питтом и Энистон, пишет издание Globe со ссылкой на инсайдера. Войт хорошо отзывается о Брэде и готов заступиться за него.
Также есть информация, что Анджелина была возмущена речью Брэда на церемонии вручения премии SAG. Питт заявил о сложном этапе жизни и сравнил себя с героем фильма "Однажды в... Голливуде". "Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой", – сказал тогда актер.
За кулисами той самой премии и заметили теплые отношения между Питтом и Энистон. Экс-супруги обнялись и мило беседовали. Пока не ясно, насколько они близки, но поклонники уже "держат кулачки" за этих звезд Голливуда.
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