Отец Анджелины Джоли призвал ее помириться с Брэдом Питтом

Об отношениях Брэда Питта и Дженнифер Энистон общественность снова заговорила после того, как заметила их близкий контакт в кулуарах одной из премий. Говорят, Анджелина Джоли не в восторге от того, что ее экс-супруг ушел к бывшей жене.

С момента развода Анджелины Джоли и Брэда Питта прошел год. Казалось бы, за это время актриса могла прийти в себя и не обращать внимание на личную жизнь экс-супруга. Но, похоже, звезду Голливуда не устраивает тот факт, что Питт возобновил отношения с Дженнифер Энистон, у которой Джоли много лет назад и увела актера. Появился слух, что Анджелина собралась мстить им.

"Обезвредить" Джоли попытался ее отец Джон Войт. 81-летний актер провел с ней беседу, в ходе которой умолял дочь помириться с Питтом и Энистон, пишет издание Globe со ссылкой на инсайдера. Войт хорошо отзывается о Брэде и готов заступиться за него.

Также есть информация, что Анджелина была возмущена речью Брэда на церемонии вручения премии SAG. Питт заявил о сложном этапе жизни и сравнил себя с героем фильма "Однажды в... Голливуде". "Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой", – сказал тогда актер.

За кулисами той самой премии и заметили теплые отношения между Питтом и Энистон. Экс-супруги обнялись и мило беседовали. Пока не ясно, насколько они близки, но поклонники уже "держат кулачки" за этих звезд Голливуда.