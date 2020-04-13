Кожевникова решила кардинально преобразиться

В своем инстаграм-аккаунте звезда сообщила, что после самоизоляции продемонстрирует новую внешность. Мария Кожевникова опубликовала фото, на котором предстала без макияжа.
Актриса отметила, что пока еще блондинка, но к концу изоляции превратится в брюнетку. Некоторые фанаты подумали, что она решила перекраситься. Другие предположили, что артистка от природы имеет темный цвет волос.
Ранее Мария Кожевникова показала в соцсетях кадр с синяком под глазом. Подписчики решили, что ее кто-то побил. Однако знаменитость рассказала, что она принялась наводить порядок на антресолях и ударилась о шкаф.
Как писали "Дни.ру", недавно поклонники Марии Кожевниковой отметили, что она заметно постарела. Звезда назвала такое замечание крайне некорректным.
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