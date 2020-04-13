"Пора спасать": представший в женском образе Ягудин вызвал омерзение

Во время карантина звезды развлекают себя как могут. Недавно в сети стартовал челлендж, где знаменитости снимают с себя всю одежду и прикрывают нагое тело подушкой. Преимущественно этим занимаются женщины – из подушки они делают импровизированное платье в форме песочных часов. Однако теперь к нему подключился и известный фигурист Алексей Ягудин, который спровоцировал новым фото слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Алексей Ягудин выложил на своей странице в Instagram фото, где предстал полностью обнаженным. Он надел женский парик, туфли на высоком каблуке и накрасил губы красной помадой. Голое тело, как и знаменитые дамы, он прикрыл подушкой, завязанной на пояс.
“Платья не ношу, но подушек ******* [много – Прим. ред.], терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать-то больше нечего”, – прокомментировал пост фигурист.
Юмор Алексея не оценили. Подписчики раскритиковали его за слишком откровенную фотосессию и написали, что нормальный мужчина такое бы делать не стал.
“Ягудина пора спасать, похоже”, – комментируют пользователи. Ранее Алексей Ягудин уже попадал в скандал с намеком на нетрадиционную ориентацию. Фигурист с помадой на губах объявлял себя девочкой.
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