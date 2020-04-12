"Извращенцев не нашлось!": блогер-фармацевт показала тест на беременность

Но время идет, и ситуация стало понемногу забываться. Но якобы скорбящая вдова не готова отказаться от хайпа.
"Непростая ситуация, да. Хайп длится неделю, а потом ты, в лучшем случае, выходишь замуж за телеоператора, как Шурыгина. Ни денег, ни славы – один позор. Что делать, коли жизнь обделила тебя даже зачатками разума? Ну, наверное, зачать через полтора месяца после смерти мужа!", – негодует скандальный автор "Живого Журнала" Лена Миро.
Отметим, накануне Диденко опубликовала ролик, на котором показывает тест на беременность с двумя полосками. Девушка недоумевает, как такое могло получиться, ведь она пьет противозачаточные таблетки. Этот момент насторожил Миро. Ведь зачем предохраняться от незапланированной беременности, если полтора месяц назад ты похоронила мужа.
"Напомню, все похоронные деньги Диденко планирует потратить на имплантацию сисек – нет, ну а что? – жизнь продолжается, а она пьет противозачаточные пилюли!", – иронично высказалась Миро.
К слову, тест на беременность оказался не Екатерины, а ее сестры, которая находится уже на последних сроках. "Извращенцев драть Катю с кривыми зубами пока не нашлось", – посмеялась Лена.
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