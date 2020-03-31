"Уже два года": молодая жена Цекало приоткрыла завесу тайны о личной жизни

В начале 2019 года продюсер официально объявил о разводе с экс-супругой Викторией Галушко. Но, как оказалось, последние полгода нахождения в браке он уже крутил роман с молодой пассией.
Об этом рассказала сама Дарина в своем "Инстаграм"-аккаунте. Девушка опубликовала снимок с Цекало и написала, что ее социальное дистанцирование длится уже два года. Не надо быть великим математиком, чтобы сделать элементарный подсчет – пара вместе с начала 2018 года.
Тем временем, от предыдущего брака у телеведущего осталось двое детей – дочь Александра и сын Михаил. Наследники после развода остались жить с матерью. А их отец переехал с новой возлюбленной в Беверли-Хиллз, где у Цекало собственный дом.
Как рассказывала сестра Галины Галушко известная певица Вера Брежнева, женщина тяжело переживала уход супруга. Но спустя время она оклемалась, поняв, что ее главное счастье – дети. Сейчас экс-жена Цекало наслаждается жизнью, путешествуя и занимаясь воспитанием наследников.
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